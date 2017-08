PEC Zwolle ongewijzigd op jacht naar tweede zege op Het Kasteel

Voor Namli was het voetbal de redding

8:16 Waar zijn vrienden in Kopenhagen naar drugs grepen, stortte hij zich op zijn voetbal. PEC Zwolle heeft met Younes Namli (23) niet alleen een begaafde voetballer in huis, maar ook een slimme jongen die door zijn grote passie uit de klauwen van de criminaliteit bleef. ,,Mijn vrienden handelden in drugs. Ik ben daar gelukkig nooit in meegegaan", zegt Namli, die vanmiddag met PEC Zwolle op bezoek gaat bij Sparta (16.45 uur).