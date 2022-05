PEC Zwolle ontslaat medewerkers, veel steun van supporters en sponsoren

Ron Jans aangesla­gen door plotselin­ge dood Lukoki (29): ‘Hij is maar een jaar jonger dan onze zoon’

Bij FC Twente had het vanmorgen over de cruciale laatste thuiswedstrijd tegen FC Groningen moeten gaan. In plaats daarvan werd er stil gestaan bij het plotseling overlijden van oud-ploeggenoot Jody Lukoki. Ron Jans - die ook bij PEC Zwolle met Lukoki werkte - is diep geraakt.

10 mei