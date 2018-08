PEC Zwolle ontvangt landskampioen PSV met flink gewijzigde basisploeg

Afgaande op de afsluitende training zal PEC Zwolle op vier posities gewijzigd worden tegen PSV. Naast Sepp van den Berg en Mickey van der Hart, die respectievelijk de geblesseerde Marcellis en Boer aflossen, verschijnen ook Rick Dekker en Denis Genreau vrijwel zeker aan de aftrap.

De controleur is volledig hersteld van een bovenbeenblessure die hem in een groot deel van de voorbereiding en tijdens de competitiestart aan de kant hield. Dat bleek maandag al toen Dekker een uur meespeelde met Jong PEC tegen de reserves van Heracles. Dekker maakte in dat duel een goede indruk en nam ook de enige Zwolse treffer voor zijn rekening. Zijn rentree gaat ten koste van Gustavo Hamer, waarmee PEC op het middenveld in ieder geval aan ervaring wint.

Volledig scherm Denis Genreau moest na een zwak optreden tegen Heerenveen genoegen nemen met een plek op de bank tegen Utrecht. Voor het bezoek van PSV keert de Australiër terug in de basis. © Pro Shots

Genreau

Daar blijft het niet bij, want Van 't Schip sleutelt ook aan zijn aanval. Aanvallende middenvelder Zian Flemming switchte vorige week met rechtsbuiten Younes Namli van positie, maar kwam nauwelijks in het stuk voor en moet nu vrezen voor zijn basisplek. Denis Genreau is de belangrijkste gegadigde om hem te vervangen, waarmee Namli vermoedelijk weer in een vrije rol op rechts komt te spelen.

Het is voor het eerst in meer dan een jaar tijd dat de coach in de basisploeg van PEC Zwolle voor een eredivisieduel meerdere ongedwongen wijzigingen doorvoert. ,,Ik voel dat de concurrentie binnen de groep toeneemt. Dat is een positief gegeven", aldus Van 't Schip.

Paal

Zo is ook Kenneth Paal weer beschikbaar nu hij volledig is hersteld van hamstringklachten. De linksback begint tegen de club die hem voor een jaar in Zwolle heeft gestald op de bank. Dat geldt ook voor nieuwelingen Stanley Elbers en Ouasim Bouy, die beiden nog niet wedstrijdfit zijn.

PEC Zwolle verloor de eerste twee eredivisieduels van sc Heerenveen (2-3) en FC Utrecht (2-0) en is zodoende nog puntloos. PSV, dat Utrecht en Fortuna Sittard versloeg, stond nog geen punt af. De wedstrijd begint zaterdagavond om 20.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.