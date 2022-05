PEC Zwolle op degradatieplek in de eredivisie na gelijkspel tegen FC Utrecht

Trainer Dick Schreuder moest het in de wedstrijd tegen FC Utrecht doen zonder spits Oussama Darfalou. De speler heeft een terugval gehad in het herstel van de spierblessure die hij onlangs opliep. Chardi Landu was net als in de uitwedstrijd tegen Ajax zijn vervanger.

Goede kansen

PEC begon goed aan de wedstrijd en creëerde in de openingsfase al een aantal goede kansen. Zo was Djavan Anderson dichtbij een doelpunt, maar belandde zijn schot in het zijnet en kon Utrecht-keeper Fabian de Keijzer een schot van Landu keren.

De wedstrijd kantelde toen Hidde ter Avest FC Utrecht na bijna een half uur op voorsprong zette vanuit een corner. De rechtsback kreeg alle ruimte om raak te koppen en kon daarmee verdediger Kenneth Paal op de doellijn passeren.

Volledig scherm Ter Avest scoort de 0-1 © Pro Shots / Ron Baltus

Buitenspel

Gervane Kastaneer leek namens PEC Zwolle de achterstand al vrij snel goed te maken door de 1-1 binnen te schieten, maar het doelpunt werd na ingrijpen van de videoscheidsrechter afgekeurd vanwege buitenspel. Het is niet voor het eerst dit seizoen dat dit Kastaneer overkomt.

In de tweede helft heropenen de Zwollenaren de jacht op de gelijkmaker. PEC krijgt na een mislukte vrije trap van Nakayama een aantal kansen op rij, maar door twee goede reddingen van de invallende Utrecht-keeper Oelschlägel - De Keijzer moest geblesseerd van het veld - lukte het Landu en Van den Belt niet de gelijkmaker te maken.

Gelijkmaker

Een kwartier voor tijd had PEC dan eindelijk de zo gehoopte gelijkmaker te pakken. Daishawn Redan wist de bal in het doel te krijgen, waardoor de stand 1-1 werd. FC Utrecht was gelijk daarna dichtbij een doelpunt, maar doelman Kostas Lamprou zorgde ervoor dat de bal over ging.

Daarna brak een spannende slotfase aan, waarin PEC Zwolle op jacht ging naar de overwinning. Pelle Clement kreeg nog een grote kans om de ploeg op voorsprong te zetten, maar doelman Eric Oelschlägel kan de bal wegtikken. Uiteindelijk lukt het de ploeg niet om te scoren en pakt het slechts een punt.

Laatste plaats

Doordat concurrenten Fortuna Sittard en Willem II wel weten te winnen en Sparta op voorsprong staat, zakt PEC Zwolle door deze nederlaag naar de laatste plaats op de eredivisie.

Met nog twee wedstrijden te gaan bedraagt de afstand tot de veilige plek vijftien vijf punten. Een achterstand die PEC op papier nog zou kunnen inhalen, maar dan moeten Fortuna, Willem II en Sparta de resterende wedstrijden verliezen.

Woensdag degradatie?

PEC Zwolle treft Sparta aankomende woensdag in Rotterdam. Het doek kan voor de Zwollenaren dan al vallen. Verliest PEC en zijn ook de uitslagen van andere degradatiekandidaten ongunstig, dan degradeert de ploeg woensdag na tien jaar uit de eredivisie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.