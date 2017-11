PEC Zwolle op jacht naar primeur tegen Heerenveen

PEC Zwolle won in eredivisieverband nog nooit op bezoek bij sc Heerenveen. Wel is de ploeg van trainer John van ’t Schip al vier uitduels ongeslagen, terwijl de Friezen de geen van de laatste drie wedstrijden in het Abe Lenstra-stadion wisten te winnen.

Als eredivisionist nam PEC het zeven keer eerder op tegen Heerenveen in Friesland. Twee keer leverde het uitduel een punt op. De andere vijf ontmoetingen gingen verloren. Heerenveen vergaarde de laatste vijf jaar, sinds de promotie van de Zwollenaren, achttien punten tegen PEC. Tegen geen enkele andere club pakte Heerenveen in de afgelopen tien onderlinge confrontaties zoveel punten.

Ongeslagen

Op basis van de voorgaande ontmoetingen is kans op een resultaat vanavond klein voor PEC. De huidige uitreeks van de Zwolse club en de povere serie in eigen huis van Heerenveen, beloven wel een punt of meer. PEC is al vier uitduels ongeslagen. Bij NAC werd gewonnen, terwijl het bezoek aan VVV, Feyenoord en Vitesse steeds een punt opleverde. Dertig jaar geleden, in 1987, bleef PEC in vijf opeenvolgende uitwedstrijden zonder nederlaag.

Waar PEC momenteel op vreemde bodem relatief sterk presteert, gaf Heerenveen in de laatste drie wedstrijden in eigen huis niet thuis. Tegen AZ, Vitesse en Ajax – niet de minste tegenstanders – werd een nederlaag geleden. Eén keer eerder verloren de Friezen thuis vaker dan drie keer op rij. In 1990 ging het in vier opeenvolgende thuiswedstrijden mis voor Heerenveen.

Nijland

Stef Nijland, die vanavond terugkeert in de basis bij PEC Zwolle, was in zijn loopbaan vooralsnog het productiefst tegen Heerenveen. De spits scoorde in het verleden vier keer tegen de Friezen. Tegen geen club in de eredivisie was hij vaker trefzeker. Nijland won echter slechts één van zijn tien competitiewedstrijden tegen Heerenveen.