PEC Zwolle op laatste plek in de eredivisie na gelijkspel tegen FC Utrecht

PEC Zwolle houdt zichzelf in leven met cruciale zege op AZ

PEC Zwolle is nog springlevend in de strijd tegen degradatie. De thuiswedstrijd tegen AZ levert een knappe 2-1 overwinning op. waardoor de Zwollenaren over Sparta Rotterdam wippen en in punten gelijk komen met Willem II en Fortuna Sittard. Gervane Kastaneer en Daishawn Redan verzorgen de Zwolse treffers.

10 april