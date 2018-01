PEC Zwolle ‘op volle oorlogssterkte’ tegen NAC, vijftal terug in de basis

Oorlogssterkte

,,We hebben goede trainingsweken achter de rug en het vertrouwen is gewoon groot omdat we goed kunnen voetballen. Alle signalen wijzen erop dat we gewoon op dezelfde weg door kunnen gaan. En doordat we nu weer op volle oorlogssterkte zijn, kunnen we ons hopelijk zelfs nog verbeteren in de tweede seizoenshelft. Maar je moet elke keer eerst de strijd winnen en dan komt het voetbal bovendrijven. Het is aan ons om dat te laten zien tegen NAC”, aldus Van ’t Schip.