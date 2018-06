PEC Zwolle opent seizoen, 800 meter verderop, met zuinige zege

De eerste trainingsweek, die maandagavond op het inmiddels vertrouwd aanvoelende terrein van voetbalvereniging Wijthmen is begonnen, sluit PEC Zwolle af met een overwinning. Eentje die niet zonder slag of stoot tot stand komt. Het is namelijk Berkum dat de score op eigen veld na zeventien minuten opent. Steenwijker Jason Huisman passeert doelman Diederik Boer: 1-0.

De gelijkmaker van PEC Zwolle, die pak 'm beet een kwartier later volgt, is van 'nieuwe makelij'. Het fijne balletje komt van de voet van Gustavo Hamer, de afronding is van Zian Flemming. De eredivisionist weigert de kleedkamer in te gaan met een gelijke stand, zet vlak voor rust nog wat aan en maakt via Terell Ondaan 1-2. De rappe aanvaller tikt simpel binnen, nadat een kopbal van Erik Israelsson op de lat uiteenspat.