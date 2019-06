PEC Zwolle over eredivisievoetbal op zondagavond: ‘We moeten het ontdekken’

In een aantal buitenlandse competities, zoals de Serie A en La Liga, wordt al langer gevoetbald op zondagavond. Nu volgt dus ook de eredivisie, met 20.00 uur als aanvangstijd. PEC Zwolle is op zondag 12 april aan de beurt. FC Twente komt dan op bezoek.

,,We moeten gaan ontdekken hoe dit uitpakt”, stelt Visser. De voorzitter is vooral benieuwd naar de publieke belangstelling. Zitten supporters wel te wachten om op zondagavond naar het stadion te gaan? ,,Daar komen we alleen achter als we het een seizoen proberen.”