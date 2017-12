PEC Zwolle overwintert in het bekertoernooi

In de competitie gaat het voortvarend met PEC Zwolle en ook in het KNVB-bekertoernooi is er succes. Na de 2-0 zege op eerstedivisionist NEC plaatst het team van coach John van 't Schip zich voor de kwartfinales.

Veel Zwolse ogen waren dinsdagavond gericht op Anass Achahbar, dit seizoen de spits van NEC. Zijn plek in de basis was verrassend. In de Jupiler League moest de huurling het tot op heden vooral doen met een reserverol. Toch kreeg hij in het midweekse achtstefinaleduel met zijn oorspronkelijke werkgever de kans. En hij speelde met name voor rust niet onaardig. Een paar keer verscheen hij voor het vijandelijke doel, zonder daarbij succesvol de trekker over te halen.

Dat deed PEC Zwolle in de eerste helft iets beter, gezien de 1-0 voorsprong die mee naar de kleedkamer ging. Op het scorebord gebracht door Youness Mokhtar, die zich dankzij zijn individuele klasse - en een portie geluk - door de verdediging van NEC worstelde. Hij schoot hard raak, keeper Joris Delle kon de bal niet keren: 1-0. Maar eigenlijk had het doelpunt van Mokhtar de 2-0 moeten zijn, ware het niet dat Erik Bakker na drie minuten vanaf elf meter miste. Delle redde uitstekend. Afgelopen weekeinde, in Tilburg tegen Willem II, scoorde de specialist nog wel feilloos vanaf de strafschopstip.

Rust

Wat PEC Zwolle voor de pauze naliet - vroeg scoren - deed de ploeg direct in de tweede helft wél. Na een fraaie bal van Younes Namli tikte spits Terell Ondaan de bal achter Delle: 2-0. Met het gevaar van NEC en Achahbar was het wel gedaan, de Nijmegenaren voetbalden behoorlijk inspiratieloos. De voorsprong van PEC Zwolle kwam geen moment meer in gevaar, al was dat niet zo gek in een oersaaie tweede helft waarin nauwelijks iets gebeurde.

PEC Zwolle-NEC 2-0 (1-0). 20. Youness Mokhtar 1-0, 48. Terell Ondaan 2-0.