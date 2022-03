PEC Zwolle past tegen Feyenoord manier van spelen niet aan: ‘We blijven hoog druk zetten’

Wingback of aanvaller, voor PEC-spits Gervane Kastaneer is het om het even: ‘Die eerste goal komt er toch wel’

De 25-jarige Gervane Kastaneer, de aanvaller van PEC die na vijf maanden nog altijd wacht op zijn eerste competitietreffer in Zwolse dienst, begon donderdag in het oefenduel met Werder Bremen (1-0 winst) als rechtsback. Verrassend? Of juist niet?

