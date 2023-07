PEC Zwolle pikt aanvallende middenvelder op bij NAC Breda

Velanas speelde in twee jaar tijd in totaal 72 wedstrijden voor NAC Breda, waarin hij 26 doelpunten scoorde en 11 assists gaf. Velanas komt uit de jeugd van FC Utrecht.

,,Ody heeft al meerdere seizoenen op rij laten zien een interessante speler te zijn. In Utrecht en later in Breda heeft hij zich steeds verder ontwikkeld, waarbij de honger naar goals en assists altijd groot was. Gezien de voorbije twee jaren heeft hij laten zien klaar te lijken voor de volgende stap in zijn carrière”, stelt technisch directeur Marcel Boudesteyn in een persbericht.