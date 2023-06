PEC Zwolle pikt middenvelder op bij derdedivisionist

De middenvelder had in april zijn eerste basisplaats bij Quick en scoorde toen gelijk twee keer. Hij stond al een tijdje op de radar van PEC Zwolle. Hij is blij met de kans die hij nu krijgt. ,,Deze club is een perfecte plek voor mij. De afgelopen jaren hebben meerdere voetballers van mijn leeftijd in Zwolle de kans gekregen en dat pakte vaak heel goed uit. Natuurlijk besef ik me dat je er nog lang niet bent wanneer je een contract tekent bij een BVO, maar omdat ik veel vertrouwen voel vanuit de trainers én ik er alles aan ga doen om hier te slagen, ga ik dit avontuur met vertrouwen tegemoet.”

Volgens technisch directeur Marcel Boudesteyn is Oukhattou een speler waarvoor supporters naar het stadion komen. ,,Hij is behendig, heeft een geweldig balgevoel en is daarnaast ook nog eens doelgericht en super leergierig. Fysiek gaat het heel anders worden, maar ik maak me bij Mohamed ook daar geen zorgen over. Hij zal aan de bak moeten, maar door de ervaren spelers om zich heen verwacht ik dat hij op en buiten het veld in korte tijd heel veel gaat leren. Hij zal in principe aansluiten bij O21, maar in de voorbereiding krijgt hij een eerlijke kans om zich te laten zien aan de technische staf en als ik Mohamed zo beluister gaat hij die kans met beide handen aanpakken”, zegt hij in een persbericht van de club.