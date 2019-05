PEC Zwolle plukt trainer weg bij aartsrivaal GAE: ‘Stegeman was onze oorspronkelijke nummer één’

Toen PEC Zwolle in maart voorbereidingen trof in de zoektocht naar een opvolger voor trainer Jaap Stam, rolde John Stegeman al als beste kandidaat uit de statistieken. ,,Maar omdat het de trainer van Go Ahead Eagles betrof, vonden we het in eerste instantie best lastig", stelt voorzitter Adriaan Visser over de trainer uit Epe die hij bij de aartsrivaal heeft weggeplukt.

Zowel PEC als Go Ahead Eagles maakten de omstreden overstap van coach John Stegeman woensdagmiddag wereldkundig. ,,Eigenlijk”, stelt Visser, ,,was Stegeman van begin af aan onze nummer één kandidaat. Uit de data die wij op onze criteria loslieten, nog voordat we gesprekken met kandidaten gingen voeren, kwam hij als beste naar voren. Ja, op sommige onderdelen ook wat minder maar de perfecte trainer krijg je sowieso niet. Wij zochten een offensieve trainer die openstaat voor jeugd en de groep enthousiast kan maken. Daarop scoorde hij heel goed. Eigenlijk zelfs iets beter dan Steijn. Maar omdat het de trainer van Go Ahead Eagles betrof, vonden we dat in eerste instantie best lastig. Op bestuurlijk niveau is het een bevriende club, maar bij de achterban leeft er natuurlijk spanning. Dat snapten we wel en daardoor hebben we Stegeman in eerste instantie ook geparkeerd. Omdat Steijn hem weinig ontliep, besloten we eerst voor hem te gaan.”

Gepolst

PEC verwierf een behapbare salarisindicatie van Steijn, maar was er na de positieve gesprekken niet op berekend dat hij met zijn eisen heel hoog in de boom zou gaan zitten, vermoedelijk ook omdat de coach van VVV het zijn gezin alleen voor een lucratieve loonstrook aan wilde doen om na een jaar opnieuw te verhuizen. De deal ketste af en tot overmaat van ramp waren de drie overige kandidaten door PEC ook al afgezegd. ,,Toen zijn we opnieuw naar het lijstje gaan kijken. We zochten nog steeds het type Steijn, die het enthousiasme terug kan brengen in de groep en in de club. Dat is John. Daarop hebben we besloten om hem eerst maar eens te polsen. Toen bleek dat hij ervoor openstond, hebben we doorgepakt. Wat hem trekt aan PEC? Hij is vier jaar trainer geweest bij Heracles. Als je een jaar in de eerste divisie werkt, bij welke club dan ook, kan ik me wel voorstellen dat je open staat voor een terugkeer naar een duurzame eredivisieclub.”

Volledig scherm PEC Zwolle-preses Adriaan Visser: ,,Ik had het best mooi gevonden als Go Ahead Eagles was gepromoveerd, want wij missen die jongens wel in de eredivisie hoor.” © BSR Agency

Volgens Visser zijn de gesprekken met Stegeman nog voor de play-offs gevoerd. ,,Wij hebben onze visies gedeeld en die kwamen heel aardig overeen. Daarop heeft John gezegd, en daar stonden wij volledig achter, dat hij zich verder niet meer met PEC wilde bezighouden om zich volledig te kunnen storten op de promotieduels met Go Ahead Eagles. Reken erop dat wij daar ook belang bij hebben. Het zou ons twee schitterende affiches opleveren voor het nieuwe seizoen. Die beleving onder de supporters is toch fantastisch? Ik had het mooi gevonden als Go Ahead was gepromoveerd, want wij missen die jongens wel in de eredivisie hoor.”

Timing

Het duidt er wel op dat PEC tijdens de play-offs een akkoord bereikte met de trainer van de aartsrivaal. Waarom is de omstreden overstap een dag na de mokerslag die de club uit Deventer in een bloedstollende play-off-kraker tegen RKC (4-5) incasseerde naar buiten gebracht? Visser: ,,We hebben het tijdens de play-offs verder afgewikkeld met de zaakwaarnemer van John. De intentie was om hem later deze week te presenteren, maar toen we ontdekten dat het nieuws begon te lekken, heb ik Hans de Vroome (grootaandeelhouder GAE, red.), die eerder al was ingeseind door John, gebeld. We waren het erover eens dat we niet langer moesten wachten.”

Quote Wij doen dit niet om de buurman pijn te doen. Wij doen dit omdat we denken dat de trainer John Stegeman heel goed in onze filosofie past Adriaan Visser, Voorzitter PEC Zwolle