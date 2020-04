PEC Zwolle praat met gemeente over nieuwe garantstelling voor lening

De Zwolse eredivisionist voelt de gevolgen van het stilleggen van de competitie door de coronacrisis. Visser stelt dat het zijn taak is om ‘met eventualiteiten rekening te houden’. ,,Ik gooi veel ballen in de lucht. Dat heb ik aan het begin van de crisis gedaan, ook middels een verkennend telefoongesprekje met de wethouder. We hebben een aantal opties, die ik niet allemaal kan vertellen. Maar dit is het werk wat ik moet doen. Alle bedrijven waar de omzet in elkaar zakt, hebben een probleem. Er hangen teveel onzekerheden in de lucht.’’