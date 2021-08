PEC Zwolle raakte tien voetbalsters kwijt, maar: ‘Onze manier van spelen blijft hetzelfde’

Nog een kleine drie weken en dan begint ook voor de vrouwen van PEC Zwolle de competitie. In Eindhoven is PSV dan de tegenstander. Inmiddels heeft de selectie van Joran Pot twee oefenduels op Duitse bodem achter de rug. De trainer laat zijn licht schijnen over de aanloop naar de start van de Pure Energie eredivisie op 27 augustus. ,,De jeugdigheid gaat ons veel brengen.”

Je hebt een aantal trainingen achter de rug en twee oefenduels tegen Duitse ploegen. Zaterdag werd met 3-0 verloren tegen Bayer Leverkusen, dinsdag was er winst tegen Arminia Bielefeld met 4-2. Hoe staat je ploeg ervoor?

,,We zijn nu twee weken bezig en ik kan niet anders zeggen dat we een frisse, energieke en leuke ploeg hebben met veel kwaliteit. Zaterdag verliezen we van een Bundesliga-ploeg die op dit moment gewoon verder is dan wij. We hebben het fantastisch gedaan, omdat we ook na de 3-0 er alles aan gedaan hebben. We missen wat ervaring en het is allemaal heel jong, maar die jeugdigheid gaat ons ook heel veel brengen. Aanvallend mag er ook nog wel wat bij, dus zijn we nog op zoek.”

Er namen tien speelsters afscheid: Asbroek, De Keijzer, Bruinenberg, Eenkhoorn, Niens, Rijks, Smid, Bennink, Van den Goorbergh en Weijkamp. Je kreeg er Licia Darnoud en Marit Auee voor terug. De conclusie: PEC Zwolle is er zwakker op geworden.

,,Niet per se zwakker, want we hebben echt heel veel jong talent. Wel missen we dus ervaring. Ervaring zorgt er juist voor dat je een wat constanter niveau haalt in plaats van ups en downs. We zullen echt nog wel eens tegen een zeperd aanlopen, maar onze manier van spelen blijft hetzelfde. We willen de bal hebben, verzorgd voetbal laten zien en op die manier een linie verder komen. Die manier van spelen moeten we iedere week uitstralen. Als we dat kunnen laten zien en we doen er alles aan om zo goed mogelijk te presteren, dan ben ik tevreden.”

Hoe kijk je terug op afgelopen seizoen? Uiteindelijk werd je zesde. Daarmee kun je onmogelijk tevreden zijn.

,,Als je sec kijkt naar het resultaat, dan was dat teleurstellend en hadden we met zijn allen op meer gehoopt. Van de vier officiële wedstrijden tegen ADO Den Haag, winnen we er drie. Tegen PSV, Ajax en Heerenveen hebben we het goed gedaan en in de eerste ontmoeting tegen Twente ook. Ook hebben we veel kansen gecreëerd in wedstrijden die we uiteindelijk niet wonnen. Ik vind dat ook een kwaliteit. Alleen hebben we het laten liggen tegen de ‘kleintjes.’ Uitgezonderd dat vond ik het een goed seizoen.”

In het nieuwe competitiemodel vervallen de play-offs, komt er een ploeg bij en spelen alle teams drie keer tegen elkaar in een reguliere competitie. Wat vind jij daarvan?

,,Een mooie ontwikkeling voor de competitie, maar ook voor het vrouwenvoetbal in de breedte. Topspeelsters gaan nog steeds naar het buitenland. Dan moet je de Nederlandse competitie sterker maken. Dat doe je niet door een scheiding te maken in twee groepen, waarvan er eentje om niets speelt. Wij leren juist heel veel van wedstrijden tegen Ajax, PSV en Twente. Dus dat we daar nu een keer extra tegen spelen, juich ik alleen maar toe.”