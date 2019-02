PEC Zwolle-reserves oefenen dinsdag tegen Almere City FC

Het oefenduel met de eerstedivisionist vindt plaats in het stadion van PEC Zwolle en begint om 14.00 uur. Nu de wedstrijd tegen Ajax is verplaatst van 2 maart naar 13 maart, heeft het team van trainer Jaap Stam een vrij weekend. PEC Zwolle hoopt middels een arbitragezaak nog dat het duel in Amsterdam wordt teruggezet naar de oorspronkelijke datum, maar de kans dat dit gebeurt lijkt erg klein.

Met het vrije weekend in aantocht trapt coach Stam niet ineens op de rem. Zijn spelers kunnen een aantal pittige sessies op het trainingsveld verwachten. ,,Het is niet zo dat we alleen maar vrije trappen gaan oefenen”, stelt Stam. ,,Er zijn trainingen waarbij we aan de bak moeten.”