PEC Zwolle richt pijlen op jonge Vitesse-spits uit Nijkerk

In de zoektocht naar een vervanger voor de geblesseerde Slobodan Tedic is PEC Zwolle uitgekomen bij Thomas Buitink, de 20-jarige spits van Vitesse met roots in Nijkerk.

PEC-trainer John Stegeman gaf het eind december al aan, toen hij hoorde dat Slobodan Tedic, zijn eerste spits, met een klaplong in het ziekenhuis was beland. Dat het misschien wel verstandig is om versterking te halen, aangezien de huurling van Manchester City (20) weleens een paar maanden uit de roulatie kan zijn.

De Zwollenaren hadden eerst onder meer Ferdy Druijf (AZ) en Felipe Avenatti (Standard Luik) op het oog. Maar omdat die niet haalbaar bleken, heeft PEC zijn pijlen nu dus gericht op Buitink, een voormalig jeugdinternational die zaterdag de openingstreffer maakte in het duel met FC Emmen (1-4).

Concurrentie

PEC, die Buitink op huurbasis wil overnemen en ook nog altijd aan Feyenoord-spits Dylan Vente denkt, heeft alleen wel concurrentie. Zo hebben recent ook Fortuna Sittard, SC Heerenveen, RKC Waalwijk, FC Utrecht en Sparta zich bij de zaakwaarnemer van de Nijkerker gemeld.

Zelf gaf Buitink - die tegen FC Emmen na dertien invalbeurten voor het eerst weer mocht starten bij de ploeg uit Arnhem - inmiddels aan dat Vitesse zijn club is, maar dat hij ook op een leeftijd is dat hij in de basis moet staan.

Hattrick

Mocht Buitink, die in 2018 zijn debuut maakte voor Vitesse en in 49 duels 7 keer scoorde, waaronder een hattrick tegen ADO Den Haag in 2019, inderdaad voor PEC kiezen, dan is hij de tweede nieuwe speler in korte tijd bij de Zwolse eredivisionist. Eerder deze maand haalde PEC al Virgil Misidjan van 1. FC Nürnberg.