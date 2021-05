PEC Zwolle schaamt zich voor ‘vreselijke wedstrijd’ tegen ADO

Konterman vond dat PEC Zwolle zich moest schamen voor de vertoning tegen de nummer laatst van de eredivisie. ,,Het was vreselijk. We speelden op 70, hooguit 80 procent. Zonder lef, zonder tempo. Het was slaapverwekkend, en dan moet je constateren dat ADO terecht heeft gewonnen.’’

Ook aanvoerder Thomas Lam kon weinig positiefs halen uit het kleurloze duel. ,,Van onze kant was het een totale offday, vooral omdat het tempo veel te laag lag. In de rust hebben we nog wel gezegd dat het sneller moest, dat we die gasten stuk moesten spelen. Is niet gelukt.’’