PEC Zwolle schotelt begeerde Reijnders profcontract voor

PEC is er veel aan gelegen om de Zwollenaar te binden. Reijnders maakt van de doorgeschoven beloften het meeste indruk in de voorbereiding. Dat leverde hem in de ouverture tegen Roda JC al zijn eerste eredivisieminuten op. Afgelopen maandag besliste hij een vriendschappelijke ontmoeting met de reserves van Vitesse verrassend in het voordeel van Jong PEC Zwolle (0-1).