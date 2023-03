PEC Zwolle scoort liefst dertien keer op avond om nooit te vergeten

‘Storm op komst’. Zo kondigde de media-afdeling van PEC Zwolle de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch vrijdagmiddag aan. Daar bleek geen woord aan gelogen: na een kwartier stond het 4-0, bij rust 7-0 en na ruim een uur had de koploper de dubbele cijfers al te pakken. Eindstand? 13-0.

Zo knalde PEC vrijdagavond tegen het armzalig zwakke FC Den Bosch een stokoud record uit de boeken. De grootste overwinning van de Zwollenaren in het betaald voetbal? De 8-0 tegen De Valk, in het seizoen 1955/1956.

Al vrij vroeg werd duidelijk dat door dat record een dikke streep kon. PEC Zwolle was een wervelwind waar maar geen einde aan kwam. Op de tribunes vochten verbazing, ongeloof, euforie en leedvermaak om voorrang.

Cultstatus

Die ruime voorsprong na een kwartier was met name te danken aan spits Tolis Vellios, die de voorkeur kreeg boven Lennart Thy. De Griek liet eerder vooral als breekijzer zijn waarde zien, deze vrijdagavond liet hij zien dat hij zijn cultstatus ook vanaf de aftrap waar kan maken. Niet voor niets kreeg Vellios een staande ovatie van het Zwolse publiek toen hij na 70 minuten, met vochtige ogen, de gang naar de zijlijn maakte.

Waar PEC maandag in Maastricht nog kans op kans miste en daardoor het deksel op de neus kreeg (3-2), wist Vellios vier dagen later wel raad met de kansen. Na 80 seconden lag de bal al achter doelman Konrad Sikking en dat bleek het startsein voor een onvergetelijke avond. Na twaalf minuten had de spits zijn hattrick al gemaakt en werd voor de zoveelste keer dit seizoen zijn naam gescandeerd vanaf de tribunes.

‘Tien tien tien’

Die 3-0 was lang niet genoeg voor PEC Zwolle, dat extreem hongerig was na twee nederlagen op rij, net als het publiek. Nadat Younes Taha na 20 minuten voor 5-0 zorgde - tussendoor had ook Haris Medunjanin zijn goaltje meegepikt - riepen de supporters ‘tien, tien, tien’. Nog voor rust zorgden Vellios en Thomas van den Belt ervoor dat die wens een reële optie bleef.

Helemaal omdat PEC, met een aantal verse krachten, onder wie de gepasseerde Thy, vrolijk verder ging met scoren. Na de doelpunten van Thy (tweemaal) en Thomas Beelen was het feest al na een uur compleet: 10-0.

Als er bij PEC Zwolle, dat zelfs uitliep naar 13-0, al zorgen waren over of de promotie van de Blauwvingers nog in gevaar kon komen na de twee nederlagen op rij, dan zijn die nu weg.

PEC Zwolle - FC Den Bosch (7-0). 2. Vellios 1-0, 4. Vellios 2-0, 12. Vellios 3-0, 14. Medunjanin 4-0, 20. Taha 5-0, 27. Vellios 6-0, 31. Van den Belt 7-0, 47. Thy 8-0, 60. Beelen 9-0, 63. Thy 10-0, 74. Thy 11-0, 89. 12-0, 90. Davy van den Berg 13-0.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Beelen, Van Hintum; Huiberts (70. Bogarde), Van den Belt, Thomas (46. Kastaneer), D. van den Berg; Taha (46. Kersten), Medunjanin (46. Thy); Vellios (70. R. van den Berg)

