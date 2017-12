PEC Zwolle scoort ook op kerstveiling

De Overijsselse club - die nu zo trots op de vierde plaats van de eredivisie staat - doet altijd trouw mee met de veiling, vertelt RKAVV-bestuurslid Marcel Gräffner. ,,Zo hadden we dit jaar een gesigneerd shirt van de selectie van PEC Zwolle, maar ook complete arrangementen, van de wedstrijd PEC Zwolle vrouwen tegen Ajax vrouwen op 2 februari inclusief overnachting bij Van der Valk, en van PEC Zwolle-NAC op 20 januari inclusief overnachting in Hotel Lumen.''

Goed doel

Het gesigneerde PEC-shirt werd eenmaal andermaal verkocht voor 100 euro, het nachtje Zwolle-NAC voor 210 euro. De veiling, met in totaal 250 kavels waaronder ook gesigneerde shirts van de voltallige selecties van Excelsior en Ajax en de topdarters Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen, bracht in totaal maar liefst 28.500 euro op, voor de kantine en keuken van de club en voor stichting BriBos die het verblijf van kankerpatiënten in ziekenhuis aangenamer wil maken.