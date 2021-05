PEC Zwolle scoort twee keer in Eindhoven bij voorspelbare nederlaag tegen PSV

Het ontmantelde elftal van PEC Zwolle staat twintig minuten recht overeind, als het helemaal verkeerd gaat bij een terugspeelbal van Yuta Nakayama. De Japanse verdediger mikt op het verkeerde been van doelman Xavier Mous, de bal stuitert ook nog eens alle kanten op. Veel knulliger kan een eigen doelpunt niet zijn. Zes minuten later wordt een dieptepass van Thomas van den Belt onderschept en zorgt Donyell Malen al voor 2-0. Einde wedstrijd.

Grote nederlagen in Eindhoven zijn in de laatste jaren gemeengoed voor PEC Zwolle, dat tegen Ajax en Feyenoord vaak betere - of minder ernstige - uitslagen boekt. Dit keer is er geen houden aan, de vraag is na de snelle tegentreffers alleen nog hoeveel schade het team van coach Bert Konterman zal oplopen.