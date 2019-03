PEC Zwolle slaat met grootste zege in jaren gat naar degradatiestreep

De ploeg die zo moeizaam scoort is tegen FC Emmen behoorlijk efficiënt. Het scheelt toch altijd enorm als de eerste de beste kans direct wordt benut. Dat doet Vito van Crooij in de derde minuut, op aangeven van Younes Namli. De buitenspeler, door de schorsing van Bram van Polen terug in de ploeg, schuift de bal koel onder de lange doelman Kjell Scherpen door. Het is opvallend, omdat PEC Zwolle in de eerste minuten de bal nauwelijks heeft geraakt. In de eerste drie minuten is het stadion stil, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag in Utrecht. FC Emmen is in die fase constant in balbezit.