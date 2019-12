PEC Zwolle sluit kalenderjaar af met Manschot als scheidsrechter

Stegeman blij met punten PEC Zwolle én dominantie tegen VVV (maar baalt ook)

15 december John Stegeman was onder de indruk van de eerste helft van PEC Zwolle tegen VVV, maar over de manier waarop zijn ploeg na rust met de ruimtes en de vele kansen omsprong in de degradatiekraker, was hij niet te spreken.