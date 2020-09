PEC Zwolle sluit oefencampagne in stijl af, 1-0 winst op sc Heerenveen

PEC Zwolle heeft zaterdagmiddag de oefencampagne in stijl afgesloten. In het zonnige maar akelig lege Abe Lenstra-stadion in Heerenveen versloeg de Zwolse eredivisionist sc Heerenveen met 1-0.

Met het vizier gericht op de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, komende zaterdag thuis tegen Feyenoord, begon PEC Zwolle-trainer John Stegeman met de de spelers van wie mag worden aangenomen dat die volgende week ook zullen starten tegen de Rotterdammers. Van de beoogde elf ontbrak alleen Pelle Clement vanwege een lichte blessure.

Dat betekent dat doelman Michael Zetterer voorlopig de strijd met Xavier Mous heeft gewonnen en Stegeman vertrouwen houdt in zijn verdediging, waar Bram van Polen en Sam Kersten het centrale blok vormen en Sai van Wermerskerken en Kenneth Paal vanaf de zijkanten opstomen.

Basisplek

Door de afwezigheid van Rico Strieder – de Duitser is nog altijd niet hersteld van de knieblessure die hij opliep in het oefenduel met FC Groningen - en de interlandverplichtingen van Thomas Lam was het even afwachten wie Stegeman in de laatste oefenwedstrijd van deze voorbereiding op ‘6’ zou zetten: Yuta Nakayama of misschien wel Thomas van den Belt, de jeugdspeler die tegen Heracles Almelo en Team VVCS ook vanaf het begin mocht starten.

Het werd de Japanner, voor wie juist dit seizoen een basisplek van groot belang is, aangezien de verdedigende middenvelder nog altijd droomt van de Olympische Spelen, volgend jaar zomer in eigen land.

Overwicht

Met Jesper Drost, als vervanger van Clement die er tegen Feyenoord wel weer bij hoopt te zijn, en Dean Huiberts aan zijn zijde begon Nakayama goed. Hij zette goed druk en zorgde voor rust op het drukke middenveld.

Daardoor kreeg PEC Zwolle al vroeg een overwicht. De treffer van Mike van Duinen, die in de 14e minuut via het been van sc Heerenveen-verdediger Hamdi Akujobi raak schoot, kwam dan ook niet uit de lucht vallen.

Omdat Slobodan Tedic, de Servische spits die dit seizoen wordt gehuurd van Manchester City, nog altijd geen werkvergunning heeft en dus niet speelgerechtigd is, en Zian Flemming inmiddels is vertrokken naar Fortuna Sittard koos Stegeman wederom voor Reza Goochannejhad als diepe spits.

In het stadion waar hij vier jaar geleden nog zo succesvol was in het shirt van de Friezen liep het ditmaal wat stroever. Met Mike van Duinen (links) en Clint Leemans (rechts) op de flanken werd Goochannejhad wel een paar keer goed in stelling gebracht, maar verder dan een afgekeurd doelpunt (buitenspel) kwam hij niet.

Foutloos

Omdat de verdediging van PEC Zwolle, waar Zetterer opnieuw zeer betrouwbaar oogde, vrijwel foutloos speelde en voor de vijfde keer deze voorbereiding de nul hield, kwam de 1-0 zege van de Zwollenaren niet meer in gevaar.

En dat kwam Stegeman goed uit. Want ondanks de goede voorbereiding, met winst op AZ (1-0), Heracles Almelo (1-0), FC Groningen (2-0) en FC Emmen (1-0), had de trainer van PEC Zwolle toch een vieze smaak overgehouden van de zure nederlaag, vorige week tegen FC Utrecht (0-2).

sc Heerenveen - PEC Zwolle 0-1 (0-1). 14. Mike van Duinen 0-1.

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Van Polen, Kersten, Paal; Huiberts (46. Saymak), Nakayama, Drost; Leemans 68. Westerman), Goochannejhad, Van Duinen (80. Reijnders).