PEC Zwolle sluit voorbereiding af met een nederlaag in Almelo

PEC-trainer Art Langeler was niet echt ontevreden over de voorbereiding, vertelde hij in de aanloop van het duel met Heracles. Zo vond hij zijn ploeg tegen onder meer Fenerbahce (2-2) en SC Heerenveen (0-2) behoorlijk spelen. Het rendement moet alleen wel wat omhoog, oordeelde hij. PEC was weliswaar regelmatig gevaarlijk, maar in de laatste fase ging er nog teveel mis. Of zoals Langeler zei: de balans moet beter.