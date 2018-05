PEC Zwolle-smaakmakers dreigen 'race tegen klok' voor apotheose te verliezen

,,Het ziet ernaar uit dat het een lastig verhaal gaat worden dat ze het halen", stelt Van 't Schip. ,,We hebben wel de hoop dat er de komende dagen nog herstel zal optreden. Dan kunnen ze zaterdag wellicht meetrainen en als dat goed aanvoelt, kunnen we kijken in hoeverre één of beiden kunnen spelen tegen AZ. Het is dus nog afwachten."

Voor Namli kwam er na de nederlaag tegen Willem II een knieblessure bij, legt Van 't Schip uit. ,,Hij heeft twee keer een trap gehad in die wedstrijd, waardoor het aan het eind al stijfjes werd. Die nacht heeft hij amper kunnen slapen en de volgende morgen kon hij hier amper lopen. Het gaat om de binnenband van de knie. Dat gaat al wel beter, maar hij heeft nog niet weer op het veld gestaan dus ook hier geldt: Het is een race tegen de klok."

Ook bij Thomas, die kampt met een hamstringblessure, hoopt de coach van PEC dat de schade dusdanig meevalt dat hij dit seizoen nog in actie kan komen. ,,Op de echo was niets te zien. Het is een soort verkramping. Als die langer aanhoudt, moet er een MRI van gemaakt worden. En als blijkt dat er dan meer aan de hand is, ligt Ryan er minimaal twee weken uit."

In dat geval heeft Thomas zijn laatste wedstrijd voor PEC Zwolle waarschijnlijk al gespeeld. De absentie van de smaakmakers leidt niet alleen tot een andere samenstelling van de basisploeg, maar mogelijk ook tot een andere formatie, erkende Van 't Schip tijdens het persmoment, dat vanwege het herstel van de spelers en een mogelijke barrage eens op donderdag in plaats van vrijdag plaatsvond.

,,Het zou kunnen dat we dingen anders gaan doen, omdat we een aantal spelers misschien missen. Het is alleen wel kort dag. We hebben een reden om te kijken in hoeverre we dingen anders kunnen gaan doen. Daar bedoel ik ook mee, dat als Namli als rechtsbuiten niet speelt, automatisch ook de rol van Kingsley als rechtsback anders zal zijn", aldus de hoofdtrainer.

Met welke spelers en met welk strijdplan PEC Zwolle zondag tegen AZ het laatste toegangsbewijs voor de play-offs om Europees voetbal hoopt te bemachtigen, liet Van 't Schip niet los. Wel dichtte hij tijdens het persmoment, dat eens op donderdag plaatsvond om de selectie die mogelijk nog een barrage voor de kiezen krijgt, vrijdag te kunnen laten herstellen, zijn ploeg genoeg kans toe om concurrent ADO in de allesbeslissende apotheose van plek acht te houden.