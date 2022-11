PEC Zwolle speelt in Spanje tegen KV Oostende

Van Polen zag voor rust goed spelend PEC: ‘Echt genoten’

PEC Zwolle kende zaterdagavond weinig problemen met NAC Breda en won met 0-2. De basis voor die simpele zege werd voor rust gelegd via een dubbelslag van Younes Taha. Aanvoerder Bram van Polen was dan ook zeer tevreden over de eerste helft.

19 november