PEC Zwolle speelt wederom het openingsduel in de eredivisie

Dat is dinsdag bekendgemaakt door de KNVB. De voetbalbond presenteerde de conceptversie van het speelschema voor komend seizoen. Voor de Zwollenaren is het de tweede keer in drie seizoenen dat het de competitie in de eredivisie in gang zet. In 2016 opende het elftal van de toenmalige trainer Ron Jans het eredivisiebal met een uitwedstrijd tegen NEC (1-1).