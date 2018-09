PEC Zwolle-speler Dirk Marcellis (30) stopt per direct met voetballen

In 2013 raakte Marcellis als speler van AZ zwaar geblesseerd aan zijn knie. De mandekker onderging destijds vanwege meniscus- en kraakbeenproblemen meerdere operaties aan het gewricht. Marcellis herstelde en hervatte zijn loopbaan bij NAC, waarna hij de afgelopen drie jaar uitkwam voor PEC.

Afscheid

Marcellis speelde twee weken geleden tegen Utrecht zijn laatste wedstrijd voor de Zwolse club. In de eerste helft speelden de knieklachten, waar hij vorig seizoen en in de voorbereiding ook alweer hinder van ondervond, opnieuw op. Marcellis kondigde daarop - halverwege - in de kleedkamer geëmotioneerd al zijn afscheid aan.

De voorbije weken heeft de oud-international het gewricht verder laten onderzoeken, om te kijken of hij met medicaties zijn voetbalcarrière alsnog kon hervatten. Nadat artsen hem adviseerden om te stoppen omdat het onverantwoord zou zijn, hakte de speler de knoop definitief door.

Van dat besluit is maandagmorgen ook de spelersgroep van PEC Zwolle op de hoogte gebracht. De kans is aanwezig dat Marcellis, die op het punt staat een HBO-studie af te ronden, op de commerciële afdeling actief blijft voor de club.

Anfield

Marcellis debuteerde in april 2007 tegen Liverpool in de Champions League voor PSV. De jonge verdediger werd met rood van het veld gestuurd, maar kreeg wel een staande ovatie van het publiek op Anfield. Marcellis maakte een half jaar later voor PSV zijn opwachting in de eredivisie. In 2008 greep hij zijn eerste landstitel en maakte hij bovendien zijn debuut in Oranje. Daar kwam later nog twee interlands bij.