PEC Zwolle-speler gaat ondanks contractverlenging terug naar Noorwegen: ‘Weer een terugslag’

Met Ranheim heeft Gangstad die nieuwe club gevonden. De Noor was daar al even op proef. Hij kwam afgelopen seizoen amper in actie wegens blessures. Toch werd hij beloond met een verlenging van zijn contract voor een jaar en kreeg hij een optie voor nog een jaar daarbij. ‘Gangstad kreeg weer een terugslag en met de concurrentie op zijn positie was een vertrek het beste voor beide partijen’, stelt PEC Zwolle in een persbericht.