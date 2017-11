PEC Zwolle-speler Ryan Thomas krijgt nieuwe bondscoach

PEC op rapport: Rechterflank excelleert, eerste onvoldoende voor Boer

20 november De Stentor beoordeelt spelers van PEC Zwolle die in eredivisieduels een half uur of langer in actie zijn gekomen. In de topper tegen PSV (0-0) waren de jonge smaakmakers opnieuw flink op dreef, maar scoorde de ervaren doelman zijn eerste onvoldoende van het seizoen.