PEC Zwolle-speler Ryan Thomas loopt WK mis met Nieuw-Zeeland

Ryan Thomas gaat niet naar het WK in Rusland. De middenvelder van PEC Zwolle kon in de nacht van woensdag op donderdag met Nieuw-Zeeland niet voorkomen dat Peru, na dagen van psychologische oorlogsvoering, met dank aan oud-PSV’er Jefferson Farfan de eerste WK-deelname sinds 1982 veiligstelde: 2-0.

De zege volstond voor de nummer vijf van Zuid-Amerika omdat het eerste play-off-duel met de kampioen van Oceanië in Wellington zaterdag nog zonder doelpunten was geëindigd. In de Peruviaanse hoofdstad Lima werd al snel duidelijk dat Nieuw-Zeeland zich daarmee niet een heel gunstige uitgangspositie had verschaft. Met Feyenoord Renato Tapia in de basis schoot Peru uit de startblokken.

Dribbel

Volledig scherm Ryan Thomas (r) © Pro Shots Al na drie minuten was het dichtbij de openingstreffer toen vleugelverdediger Luis Advincula na een lange dribbel de bal op de lat knalde. Halverwege de eerste helft ontsnapte Nieuw-Zeeland opnieuw toen de Franse scheidsrechter Clément Turpin in een overduidelijke handsbal geen penalty zag. Niet veel later was het alsnog raak. Uitgerekend toen de bezoekers voor het eerst aan aanvallen dachten toe te komen, liepen ze in het mes. Bij de counter belandde de bal voor de voeten van de ingelopen Farfan, die fraai en onberispelijk uithaalde: 1-0.



Nieuw-Zeeland stelde daar weinig tegenover. Ook met het inbrengen van Chris Wood, de sterspeler die in aanloop naar de barrage geblesseerd was geraakt, veranderde weinig aan het spelbeeld. De boomlange spits bleek niet de verlosser. Integendeel. Wood verzuimde eerst na contact met de Peruviaanse doelman een penalty te versieren en was vervolgens betrokken bij de beslissende treffer van Peru. De bal bleef na een corner hangen onder de aanvaller van Burnley, waarna directe tegenstander Christian Ramos de 2-0 hoog binnenschoot.

Climax

Daardoor was van spanning na een uur spelen nauwelijks nog sprake. Die spanning had in aanloop naar het eerste fluitsignaal in Lima nog een climax bereikt. In het met 50.000 supporters gevulde Estadio Nacional de Lima werd een spandoek van driehonderd vierkante meter - de grootste in de voetbalgeschiedenis van Peru - uitgerold.

Een paar uur eerder vlogen drie militaire vliegtuigen met de rood-witte vlag over het hotel waarin Ryan Thomas met de nationale ploeg van Nieuw-Zeeland verbleef. Dat was tevens de bevestiging voor de koude oorlog die Peru al dagen aan het voeren was.

Tussenstop

De eerste streken ervoeren de Kiwi's tijdens hun doorreis. Na de bloedeloze 0-0 in de eerste play-off verliepen de vluchten naar Auckland en Buenos Aires in het eigen, moderne vliegtuig nog vlekkeloos. Toen de Nieuw-Zeelanders in Argentinië overstapten op een chartervlucht, begon de ellende. In het toestel kregen spelers en stafleden te horen dat er voor 10.30 uur 's morgens niet geland kon worden in Lima. Tot overmaat van ramp maakte het toestel een extra tussenstop in Chili vanwege een gebrek aan kerosine, waardoor The All Whites met drie uur vertraging in het hol van de leeuw arriveerden.

Dubbeldekker

Volledig scherm Ryan Thomas in het zwart © Pro Shots Bij die ene omweg bleef het niet. Het vermoeden dat de Peruviaanse autoriteiten de voorbereiding op de beslissende wedstrijd opzettelijk verstoorden, werd door de buschauffeur een dag voor de return verder aangewakkerd. De bestuurder van de dubbeldekker, die naar verluidt een paar uur eerder keurig de nationale ploeg van Peru naar het stadion had gebracht, koos na een tergend trage rit plots voor een andere afslag om onder het stadion te kunnen parkeren.



Wat bleek: De bus van Nieuw-Zeeland paste niet in de gekozen tunnel. Dat zorgde voor leedvermaak bij honderden aanwezige toeschouwers van Peru, die er zelfs een bewijs voor een goede afloop in zagen. Na een half uur holden de Nieuw-Zeelanders het laatste stukje naar de kleedkamers, ook om te voorkomen dat de afsluitende training op last van de FIFA door alle oponthoud geannuleerd zou worden.

Lokale media

De psychologische oorlog leek nauwelijks effect te hebben op het geloof en het vertrouwen van de bezoekers. Lokale media krioelden om de haverklap om Anthony Hudson heen met vragen de akelige verkeerservaringen op weg naar het stadion. ,,Wij zijn hier niet om een fijne trip te hebben. Wij zijn hier om te winnen”, klonk het steevast uit de mond van de bondscoach van Nieuw-Zeeland. Ook spelers leken nauwelijks onder de indruk van de geniepige tegenstander.

Aanvoerder Winston Reid reageerde gevat op de ietwat provocerende vraag of hij zich zorgen maakte over de slechte serie in uitwedstrijden van Nieuw-Zeeland. ,,Hoe lang zijn jullie al niet op een WK geweest”, pareerde hij onmiddellijk.Dat het oorlog was, bleek ook uit de tweet die Thomas een paar uur voor de kraker de wereld in slingerde. ‘We zijn er klaar voor. Laten we naar de oorlog gaan.’

Ultra-defensief

Tijdens het intensieve voetbalgevecht bleek echter al snel dat Nieuw-Zeeland tegen het machtige Peru onvoldoende bewapend was om voor de derde keer in de geschiedenis op een WK te geraken. Thomas, die vroeg in de wedstrijd geel pakte, sprong er voetballend opnieuw bovenuit, maar kon niet voorkomen dat Nieuw-Zeeland zowel in de eerste helft met een ultra-defensief strijdplan als na rust met een aanvallende tactiek werd overrompeld.

Toen Wood in de slotminuut een opgelegde kans op de aansluitingstreffer en nieuwe hoop miste, barstte het volksfeest los in Lima. Het feest gaat voorlopig nog wel door aangezien de Peruviaanse president Pedro Pablo Kuczynski al had aangekondigd dat hij een nationale feestdag zou uitroepen als Peru zich na 35 jaar weer eens zou plaatsen voor het WK. Zoiets.

Veldslagen

De reservespelers vlogen na het laatste fluitsignaal de basisspelers in de armen, niet veel later vergezeld door honderden supporters die het veld op waren geklommen. Tijdens de invasie vloeiden de tranen bij Tapia en Farfan. Zij nemen komende zomer voor het eerst deel aan een WK. De incheckbalie naar Rusland is Thomas niet gegeven. De steunpilaar van PEC stapt donderdagmiddag op het vliegtuig naar Nederland om met de laatste 12000 kilometer zijn reis rond de wereld, zonder het door hem vurig gewenste WK-ticket, te voltooien.