PEC Zwolle-spelers warm onthaald tijdens eerste training

PEC-mascotte Zwolfje na zware revalida­tie opnieuw kampioen, Denny Wolf: ‘Ik ben in huilen uitgebar­sten’

Zwolfje is wederom gekroond tot de beste mascotte van Nederland. De PEC-mascotte straalde zaterdag op het Open NK Mascotte in Tilburg. Hoewel Zwolfje zelf zwijgzaam is, gaat achter het blauwe, behaarde masker een hoop schuil. ,,Na zo’n periode het er zo afbrengen. Dat is geweldig.’’

6 juni