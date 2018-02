PEC Zwolle-spits Wouter Marinus vindt het heerlijk om weer kapot te gaan

In de punt van de aanval is Wouter Marinus (22) ineens van waarde voor PEC Zwolle. Voorlopig houdt hij échte spitsen als Piotr Parzyszek, Stef Nijland, Terell Ondaan en Queensy Menig op de bank.

Marinus wist dinsdagavond laat, vlak na de gewonnen wedstrijd tegen SC Heerenveen (3-2), dat het door alle adrenaline niet makkelijk ging worden om thuis snel in slaap te komen. De 22-jarige speler van PEC Zwolle vond het een heerlijk vooruitzicht. Hoe anders was dat de maanden ervoor, toen hij slechts een uitzichtloze rol als reserve vervulde bij de verrassende nummer vier van de eredivisie. In de winterstop toonde FC Emmen nog interesse.

,,Links en rechts heb ik het er wel over gehad, maar ik koos er al snel voor om te blijven. Ik voel me hier goed, dat heb ik ook geroepen toen het even wat minder ging. De transferontwikkelingen rondom Mustafa (Saymak, red.) in de winterstop heb ik wel in de gaten gehouden. Ik zou liegen als dat niet zo was. Maar Mustafa is een goede gast en ik heb er geen moeite mee dat hij is gebleven. Al moest er wel een moment komen dat ik weer ging spelen."

,,Daar had ik niet op gerekend. Hard werken wordt beloond, zeggen ze vaak. Bij mij is dat zeker zo. En helemaal nieuw is de spitspositie niet voor me. In de B'tjes en A'tjes van SC Heerenveen speelde ik er geregeld. Ik ben vaak topscorer geworden in de jeugd, dus volgens mij heb ik er wel gevoel voor. Voor de spitsen die nu op de bank zitten, is het natuurlijk minder leuk. Maar de trainer stelt de elf spelers op waarmee hij denkt te winnen. Ik ben blij dat ik daar nu bij hoor, want dat is lang niet zo geweest."