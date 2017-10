PEC Zwolle staat al bijna 500 minuten droog op bezoek bij Feyenoord

De laatste keer dat PEC een competitieduel won op bezoek bij Feyenoord was dertig jaar geleden. Toen tekende Peter van der Waart voor de enige treffer (0-1). Het laatste punt dateert van 1989, toen eindigde de onderlinge ontmoeting in Rotterdam in een 1-1 gelijkspel.

Kansloos

Op bezoek bij Feyenoord wist PEC sinds de promotie in 2012 in alle vijf wedstrijden het net nog niet te vinden. Daardoor staat de Zwolse eredivisionist in eredivisieverband al 478 minuten droog in De Kuip. Waar PEC na de promotie in 2012 steeds kansloos bleek in de uitwedstrijden, wist het Feyenoord in eigen huis keer op keer te verrassen.