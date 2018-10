PEC Zwolle staat sinds treffer Lim-Duan in 2004 droog in De Kuip

Lim-Duan deed dat tijdens de 7-1 nederlaag in Rotterdam in mei 2004 voor het laatst namens de Zwollenaren. Met die monsterscore duwde Feyenoord de bezoekers destijds naar de eerste divisie. In 2012 keerde PEC terug op het hoogste niveau, maar sindsdien wist het in geen van de zes uitduels met Feyenoord tot scoren te komen. Tegen geen enkele andere club hield Feyenoord de voorbije zes seizoenen zo vaak de nul in thuiswedstrijden.