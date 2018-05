PEC Zwolle stelt duo aan als nieuwe hoofd opleidingen

Brugge en Palland hebben samen bij elkaar vijftien jaar ervaring als jeugdtrainer bij PEC Zwolle. Ze tekenen in de Overijsselse hoofdstad voor drie seizoenen. ,,Henk en Alexander kennen de club door en door en zijn dan ook zeer geschikt om deze functie te gaan bekleden", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp.

Brugge (acht seizoenen): ,,In de jaren dat ik hier werkzaam ben, hebben we samen met de vaste trainersgroep enorme progressie geboekt. Het is heel mooi dat de club trainers intern de kans geeft om samen met de voetbalacademie door te groeien." Palland (zeven seizoenen) blijft daarnaast trainer van PEC Zwolle O17.