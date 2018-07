PEC Zwolle stelt Edwin Peterman aan als commercieel directeur

Voorzitter Adriaan Visser stelt op de website van de club dat zorgvuldig is gezocht naar een nieuw commercieel directeur: ,,In de afgelopen periode hebben we verschillende gesprekken gevoerd met meerdere kandidaten. Met Edwin Peterman denken we de juiste persoon binnenboord te hebben gehaald. Onze club is volop in beweging en kijkt met een open blik naar de toekomst. Niet alleen op het veld, maar ook op de kantoren.”