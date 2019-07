PEC Zwolle strikt Japanse Nederlander Van Wermeskerken

In de verbintenis wordt waarschijnlijk ook een optie voor nog een seizoen opgenomen. Van Wermeskerken stapte maandag op het vliegtuig vanuit Japan naar Nederland om in Zwolle de medische keuring te doorlopen. De verwachting is dan ook dat de rechtsback dinsdagmorgen al op het trainingsveld verschijnt in Epe, waar zijn nieuwe club deze week een trainingskamp belegt. PEC haalt de verdediger om Bram van Polen en Kenneth Paal op de flanken van concurrentie te voorzien.

Van Wermeskerken heeft een Japanse moeder en Nederlandse vader. Hij werd geboren in Maastricht maar verhuisde twee jaar later met zijn ouders naar Japan. In 2013 besloot hij in zijn vaderland verder te werken aan een voetballoopbaan. Van Wermeskerken streek daarbij neer in Dordrecht, van waar hij werd opgeroepen voor de beloftenploeg van Japan en in 2017 een transfer verdiende naar Cambuur.