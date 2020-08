PEC Zwolle test Maria opnieuw en wil kijken hoe de afwezigheid van Strieder ingevuld moet worden

PEC Zwolle is neergestreken in de bossen van Epe. Zonder de langdurig geblesseerde Rico Strieder, maar met een oude bekende: Michaël Maria. De 25-jarige linkspoot krijgt bij de eredivisionist een nieuwe kans om een contract af te dwingen.

In de eerste week van augustus begon Michaël Maria vol ambities aan zijn proefperiode bij PEC Zwolle, maar al na één dag vond hij zichzelf terug op de behandeltafel. Een blessure maakte prompt een einde aan zijn kortstondige stage bij de selectie van trainer John Stegeman. Maria keerde terug bij zijn oude club PSV, waar hij kon revalideren. PEC beloofde op zijn beurt contact te houden met de vleugelverdediger.

Dubbel bezet

En de Zwolse club hield woord, bleek tweeënhalve week later op het complex van amateurclub SV Wissel. Daar heeft PEC de komende dagen de tenten opgeslagen. Met Maria dus, die in beeld is om back-up te worden voor linksback Kenneth Paal. Een positie die PEC graag dubbel bezet wil hebben. Stegeman: ,,We zeiden tegen hem: als je fit bent en we hebben nog niemand anders gevonden, dan ben je welkom.”

Om zeker te weten dat Maria fit op het veld zou verschijnen, trainde hij afgelopen week een paar keer mee met Jong PSV. Toen bleek dat hij die sessies pijnvrij had doorstaan, kwam PEC weer om de hoek kijken. ,,Het zag er niet goed uit op de eerste dag van zijn stage, ik dacht meteen aan een spierblessure. Gelukkig viel het mee. Hij is fit genoeg bevonden om te trainen en wedstrijdminuten te maken.”

Mogelijk komt Maria vrijdagmiddag al in actie, als PEC Zwolle achter gesloten deuren oefent tegen Team VVCS, het werklozenelftal. Stegeman wil zoveel mogelijk spelers minuten laten maken. Het is nog twijfelachtig of de coach een beroep doet op Thomas Lam (bovenbeen), Mustafa Saymak (hamstring) en Pelle Clement (teen). Het drietal trainde donderdag apart van de groep, al verwacht de trainer dat ze vrijdag weer aansluiten.

Vervanger Strieder

Dat geldt niet voor middenvelder Rico Strieder, die vorige week tegen FC Groningen uitviel met een knieblessure en langdurig uit de roulatie is. Of PEC nog een vervanger voor de Duitser gaat halen? Stegeman: ,,Dat gaan we de komende periode eens rustig bekijken. We willen eerst onderzoeken hoe we dat intern kunnen oplossen, daar hebben we de spelers voor. Yuta Nakayama kan daar spelen, Thomas van den Belt ook. Misschien nog een andere middenvelder. Dus in principe hebben we de selectie breed genoeg om dit op te vangen. Mocht het toch anders uitpakken, dan zullen we misschien een nieuwe speler halen.”