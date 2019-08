PEC Zwolle toont twee gezichten en stoot zich wéér aan dezelfde steen

Voor rust, toen PEC Zwolle zich vrij eenvoudig staande hield tegen het tamme Vitesse, won de eredivisionist 49 procent van de duels. In de tweede helft lag dat percentage een stuk lager: 34 procent. Het was ook op het scorebord te zien. Hoewel PEC ging rusten met een gelijkspel, stapten de Zwollenaren na 95 minuten met een 3-0 verliespartij van het veld.

Net als tegen Willem II en FC Utrecht (beide keren in de 47ste minuut) kreeg PEC ook bij Vitesse rap een tegentreffer na de pauze. ,,We speelden een vrij comfortabele eerste helft waarin we er zelf enkele keren goed doorheen kwamen, al was het meer blaffen dan bijten”, merkte trainer John Stegeman op voor de camera’s van Fox Sports. ,,Maar na rust stonden we snel op achterstand door schijterig verdedigen.”