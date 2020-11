PEC Zwolle toont zich ook na turbulente slotfase in Venlo kampioen gelijkspelen

Vlak na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Rob Dieperink praatte Mike van Duinen nog wat na met Vito van Crooij, zijn oud-ploeggenoot bij PEC Zwolle. De Hagenees dacht even matchwinner te worden in Venlo, toen hij na 69 minuten spelen de 1-2 tegen de touwen werkte.

Maar ja, ook VVV heeft iemand in de gelederen lopen die een doelpunt kan maken: Georgios Giakoumakis. De Griekse topschutter won tien minuten na de goal van Van Duinen een duel van Thomas Lam en schoot de gelijkmaker tegen de touwen. Diezelfde Lam haalde het eindsignaal van Dieperink overigens niet; in blessuretijd kreeg de Finse verdediger een rode kaart nadat hij zijn tegenstander sloeg.

Negatieve hoofdrol

Zo eindigde PEC de wedstrijd in Limburg met een katertje. Niet alleen door de rode kaart van Lam, maar ook omdat de Zwollenaren de zege over de streep hadden moeten trekken. Na de 1-2 Van Duinen was PEC heel dicht bij de 1-3, maar Mustafa Saymak schoot de bal tegen de paal. Even later lag-ie er aan de andere kant wel in: 2-2.