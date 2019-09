PEC Zwolle-trainer John Stegeman ramt naast lantaarnpaal ook zijn geloofwaardigheid omver

Epenaar John Stegeman stapte vrijdagochtend niet in een taxi terug naar huis en koos ook niet voor een overnachting in het aan zijn kantoor klevende hotel. De trainer van PEC stapte na een oefenduel in het Duitse Bielefeld en na bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben genuttigd in de Zwolse binnenstad met een aantal collega’s, beschonken in zijn leaseauto van de club.



Hoewel verder niemand bij het daaropvolgende ongeval betrokken was, zullen de gevolgen voor de coach hoe dan ook groot zijn. Fritz Korbach kon er in zijn periode nog vrij ongeschonden mee weg komen, maar in een tijd waarin leedvermaak op social media zich onmiddellijk verspreidt, wordt een trainer voor de rest van zijn loopbaan getekend.