PEC Zwolle-trainer John Stegeman: we hebben Sparta kapot gespeeld

Hoog baltempo

Het was het enige minpuntje van de avond. Voor de rest had PEC Zwolle het best aardig voor elkaar, vond Stegeman. ,,We wisten dat Sparta heel compact zou spelen, met de linies kort op elkaar. Dan moet je het baltempo hoog houden. En dat hebben we goed gedaan. Daardoor kwamen we er een paar keer goed doorheen. Na de 1-0 hebben we gedaan wat we moesten doen, namelijk Sparta kapot spelen. En dan zit je relaxed op de bank, moet ik zeggen.’’