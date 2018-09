PEC Zwolle-trainer John van 't Schip koestert belangrijk punt in Alkmaar

,,We hebben het AZ moeilijk gemaakt en dat is winst'', begin de trainer. ,,We hadden nogal wat omgezet en de ploeg moest aan het begin flink wennen aan de omzettingen. En dat liep niet zoals we hoopten dat het uit zou pakken'', analyseerde de trainer. ,,We hadden vooral moeite met de lange crosspass van AZ op Idrissi, die voor veel gevaar zorgde. AZ kon te makkelijk door onze verdediging heen spelen.''

Rug rechten

Van 't Schip zag zijn ploeg te eenvoudig op achterstand komen, maar ,,we rechtten daarna wel de rug, vond ik. We hebben het in de periode voor de rust AZ nog flink moeilijk weten te maken en maakten een goede goal. Daar bleef Vito (Van Crooij, red.) beheerst en koel toen hij de 1-1 maakte. En we hebben nog kansen op meer gehad ook met Mike van Duinen.''