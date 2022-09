PEC Zwolle-trainer Schreuder blij met veerkracht na zwak begin: ‘Maar de voorzetten na rust waren niet goed’

met videoDick Schreuder herhaalde het nog maar eens na de 2-2 tegen Willem II, het eerste puntverlies van PEC Zwolle dit seizoen. ,,Je moet niet verwachten dat we elke wedstrijd even met 5-0, 6-0 gaan winnen.”

De trainer van PEC Zwolle wilde vrijdagavond niet te lang in ‘het negatieve’ hangen, zei hij na het gelijkspel tegen Willem II. ,,We hebben dit seizoen nog niet verloren, dat is positief. Ik ben enorm blij met de manier waarop we vanavond terugkwamen in de wedstrijd.”

Applaus

Binnen mum van tijd stond het 0-2 in Zwolle en leek PEC genoegen te moeten nemen met de eerste verliespartij van het seizoen. Tot een rode kaart voor Erik Schouten de wedstrijd compleet veranderde. Van 0-2 werd het 2-2, in slechts een paar minuten tijd. Zo gingen de spelers van PEC niet met een hels fluitconcert, maar onder applaus naar de kleedkamer.

Het kan verkeren, merkte ook Schreuder, die niet blij was met de totstandkoming van beide tegendoelpunten. Twee individuele fouten, keihard afgestraft door Willem II. ,,De eerste goal was een fout van de keeper (Jasper Schendelaar, red.), bij de tweede lette Luis Görlich niet op.”

Slechte voorzetten

Maar PEC kwam terug. En met een man meer op het veld had de thuisploeg de honderdprocentscore in stand kunnen houden, al bleef de 3-2 uit. ,,We stonden in de tweede helft tegen tien man, maar de voorzetten waren niet goed. Met zes, zeven man in de zestien staan zou genoeg moeten zijn, maar de ballen kwamen niet aan. Je kan de bal niet over de lijn lopen.”

Toch wilde Schreuder positief eindigen. ,,Je moet niet verwachten dat we elke wedstrijd even met 5-0, 6-0 gaan winnen. En daarbij: we staan nog steeds zeven punten voor op Willem II.”

Volledig scherm PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder. © Pro Shots / Peter van Gogh