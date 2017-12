PEC Zwolle-trainer Van ‘t Schip kijkt uit naar 'mooi affiche' met AZ

John van ‘t Schip sluit voor de topper tegen AZ (dinsdagavond, 20.45 uur) mutaties niet uit in de basisploeg van PEC Zwolle. ,,We kijken per wedstrijd wat goed is voor het elftal.”

PEC Zwolle trad zaterdag met Rick Dekker en Dirk Marcellis centrale verdedigers aan tegen Excelsior. Dat kostte Nicolas Freire zijn plek in de achterhoede en leverde Erik Bakker weer eens een basisplaats op als middenvelder. De vraag voor de ontmoeting met het sterk presterende AZ en de lange spits Wout Weghorst vasthoudt aan het relatief kleine verdedigingsduo, of met mandekker Nicolas Freire voor meer verdedigend vermogen kiest. Tegen Excelsior kreeg Terell Ondaan de kans als spits. Van ’t Schip liet na de nipte zege op Woudestein weten tevreden te zijn geweest over de invulling van de kleine vleugelspits, ook omdat Ondaan PEC volgens de coach van meer diepgang voorziet.

Midweeks

De Zwollenaren krijgen met een midweeks competitie- en bekerronde de komende tien dagen vier wedstrijden voor de kiezen. Van ’t Schip sloot na de besloten training op het sneeuwvrij gemaakte kunstgrasveld dan ook niet uit zijn elftal ergens te wijzigen tegen AZ. ,,De spelers zijn goed hersteld van het duel met Excelsior, maar we kijken per wedstrijd wat goed is voor het elftal. Dan let je op de fysieke gesteldheid van de spelers, maar je kijkt ook naar de tegenstander. Het uitgangspunt is daarbij wel dat we altijd vooral naar onszelf kijken, omdat we vast willen houden aan onze eigen manier van voetballen.”

Complimenten

Van ‘t Schip, die met PEC Zwolle de vierde plek in de eredivisie bezet, noemt het thuisduel met de verrassende nummer twee die vooralsnog vijf punten meer vergaarde een ‘mooi affiche.’ ,,AZ presteert goed, met veel jeugd in het elftal. Daar krijgen ze ook terecht de complimenten voor. Wij hebben ook de nodige credits gehad. Beide ploegen hebben laten zien goed te kunnen voetballen. Het wordt dus mooi om te zien of we ons voetballend met AZ kunnen meten.”

De ontmoeting tussen PEC en AZ staat dinsdagavond in Zwolle onderleiding van scheidsrechter Dennis Higler.