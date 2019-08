PEC Zwolle traint met nieuwkomer Bruns en herstelde Clement en Hamer ‘in de basis’ voor Vitesse-uit

VIDEOHet heeft er alle schijn van dat Thomas Bruns vrijdag om 20.00 uur bij PEC Zwolle meteen in de basis begint tegen de club die hem verhuurt: Vitesse.

De nieuwkomer werd woensdagmorgen tijdens de training meteen bij de basisploeg ingedeeld. ,,Dat verbaast me enigszins", zei Bruns na de training. ,,Al kan het natuurlijk ook zo zijn dat de staf wil dat ik de tactiek en de speelwijze onder de knie krijg. We gaan het vrijdag zien of ik zal starten.”

Voor Bruns staat meteen een saillante ontmoeting op de rol. Hij debuteert waarschijnlijk uitgerekend tegen Vitesse, dat hem dit seizoen in Zwolle stalt, in de basis voor PEC. Beide clubs kwamen woensdagmorgen met witte rook over de huurdeal. ,,Ik heb nog geen oud-teamgenoten van Vitesse gesproken, maar ik zal Bryan Linssen vanmiddag even bellen om te kijken hoe ze ervoor staan", grapte Bruns.

Ziekenboeg stroomt leeg

Als de signalen op de training niet liegen, wordt de nieuweling die het middenrif van PEC van meer gif moet voorzien, vrijdag geflankeerd door Pelle Clement. De spelmaker viel uit in de ouverture tegen Willem II en ontbrak in Utrecht met een bekkenblessure. Gustavo Hamer moest die strijd voortijdig staken met liesklachten. Ook de rechtsback trainde weer voluit mee, waardoor hij tegen Vitesse waarschijnlijk aan de aftrap verschijnt.

Vito van Crooij heeft de ziekenboeg van PEC, die met Thomas Lam, Mike van Duinen en Bram van Polen nog wel even gevuld blijft, nog niet verlaten. De vleugelspits ontbrak in de met 3-1 verloren wedstrijden tegen Willem II en FC Utrecht en trainde twee dagen voor de ontmoeting met Vitesse nog apart vanwege een buikwandblessure.